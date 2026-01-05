Ignacio Cornejo cedió terreno en el Dakar 2026 luego de la segunda etapa

El motociclista chileno José Ignacio Cornejo cedió terreno en la segunda etapa del Rally Dakar 2026 luego de rematar en la 11ª posición en la especial que unió las localidades de Yanbu y Alula, en Arabia Saudita.

El piloto nacional marcó un tiempo 4h23'26" para los 400 kilómetros de especial, para quedar a 9'49" del ganador de la prueba, el australiano Daniel Sanders.

Con este resultado, el nacido en Iquique cedió dos puestos en la clasificación general para ubicarse octavo con un crono total de 7h56'01", a 13'37" del propio Sanders.

En tanto, Ruy Barbosa, debutante en estas lides, remató 25° en la segunda etapa del Dakar 2026 con un tiempo de 4h44'46" para situarse en un meritorio 28° en la clasificación general con un total de 8h55'13".

Mientras que Tomás de Gavardo remató en la posición 38 de la segunda etapa del Dakar 2026 con un crono de 5h09'16" para ubicarse 36° en la general con 9h12'46".

Este martes se correrá la tercera etapa de la prueba con un recorrido que inicia y termina en Alula, y que incluye 422 kilómetros de especial y 314 de enlace.