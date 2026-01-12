Ignacio Cornejo mantuvo su sólido andar por el Dakar con otro top ten

El piloto chileno Ignacio Cornejo mantuvo su sólido andar en el Rally Dakar 2026 al rematar este lunes en la octava posición en la octava etapa de la exigente prueba que se corre en Arabia Saudita.

El nacido en Iquique logró un tiempo de 4h43'52" para los 483 kilómetros de especial que se corrieron en los alrededores de la localidad de Wadi ad Dawasir, quedando 17'13" del ganador de la prueba, el argentino Luciano Benavides.

En la clasificación general Cornejo se mantuvo en la sexta posición con un crono total de 34h04'48", a 45'58" del líder de la competencia, el mismo Benavides.

Rui Barbosa, en tanto, se mantuvo con su buen desempeño y remató en la 17ª posición con un tiempo de 4h55'59 para sumar un total de 36h55'20" y situarse en la 13ª ubicación.

Mientras que Tomás de Gavardo fue 41° con un tiempo de 5h39'43" para totalizar 40h43'58" y situarse 30°.

Este martes se correrá la novena etapa con un recorrido entre Wadi ad Dawasir y el Campamento Refugio con 418 kilómetros de especial y 123 de enlace.