Ignacio Cornejo se mantuvo al acecho del top ten en el Dakar 2026

El piloto chileno José Ignacio Cornejo se mantuvo al acecho del top ten en el Rally Dakar 2026 luego de rematar en la 14ª posición en la tercera etapa de la exigente prueba.

El nacido en Iquique registró un tiempo de 4h52'47" para los 421 kilómetros de especial que se realizaron en las inmediaciones de la localidad saudí Alula, quedando a lejanos 26' del ganador de la prueba, el español Tosha Schareina.

En la general, Cornejo llegó a un crono total de 12h48'48" para situarse 11° a 36'17" del líder, el australiano Daniel Sanders.

En tanto, el nacional Ruy Barbosa cumplió otra destacada actuación al rematar en la 16ª posición con un tiempo de 4h58'55 para ubicarse 21° en la general con total de 13h48'41".

Mientras que Tomás De Gavardo terminó en la posición 37 de la etapa con un crono de 5h33'34" para ubicarse 35° en la general.

Este miércoles los pilotos afrontarán la Etapa Maratón, la cual mide dos días de competencia con 451 kilómetros de especial y 75 de enlace.