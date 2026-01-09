Ignacio Cornejo se mantuvo entre los cinco mejores del Dakar

El piloto chileno Ignacio Cornejo se mantuvo entre los cinco mejores del Rally Dakar 2026 luego de rematar este viernes en la novena posición en la sexta etapa de la exigente prueba que se realiza en Arabia Saudita.

El nacido en Iquique logró un tiempo de 3h54'02" para los 326 kilómetros de especial que se corrieron entre Hail y Riyadh, para quedar a 12'29" del ganador de la prueba, el estadounidense Ricky Brabec.

En la general, Cornejo marcha en la quinta posición con un crono total de 25h10'50", situándose a 29'50" del líder de la competencia, el australiano Daniel Sanders.

Rui Barbosa, en tanto, terminó en la 21ª posición con un tiempo de 4h14'49" para ubicarse en la general en el puesto 16 con un total de 27h32'05".

Mientras que Tomás de Gavardo fue 36° este viernes con un crono de 4h40'19" para situarse 31° en la general con 30h06'34".

Para este sábado se espera la primera jornada de descanso para dar paso a la séptima etapa el domingo con un recorrido de 462 kilómetros de especial y 414 de enlace entre Riyadh y Wadi Ad Dawasir.