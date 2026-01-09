Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y tormenta eléctrica
Santiago26.5°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Rally | Dakar

Ignacio Cornejo se mantuvo entre los cinco mejores del Dakar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Rui Barbosa y Tomás de Gavardo siguen mostrando regularidad en la exigente prueba saudí.

Ignacio Cornejo se mantuvo entre los cinco mejores del Dakar
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El piloto chileno Ignacio Cornejo se mantuvo entre los cinco mejores del Rally Dakar 2026 luego de rematar este viernes en la novena posición en la sexta etapa de la exigente prueba que se realiza en Arabia Saudita.

El nacido en Iquique logró un tiempo de 3h54'02" para los 326 kilómetros de especial que se corrieron entre Hail y Riyadh, para quedar a 12'29" del ganador de la prueba, el estadounidense Ricky Brabec.

En la general, Cornejo marcha en la quinta posición con un crono total de 25h10'50", situándose a 29'50" del líder de la competencia, el australiano Daniel Sanders.

Rui Barbosa, en tanto, terminó en la 21ª posición con un tiempo de 4h14'49" para ubicarse en la general en el puesto 16 con un total de 27h32'05".

Mientras que Tomás de Gavardo fue 36° este viernes con un crono de 4h40'19" para situarse 31° en la general con 30h06'34".

Para este sábado se espera la primera jornada de descanso para dar paso a la séptima etapa el domingo con un recorrido de 462 kilómetros de especial y 414 de enlace entre Riyadh y Wadi Ad Dawasir.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada