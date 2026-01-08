Ignacio Cornejo se reencontró con su mejor versión y recuperó terreno en el Dakar

El piloto chileno Ignacio Cornejo se reencontró con su mejor versión y este jueves remató en la segunda posición de la quinta etapa del Rally Dakar 2026 en un resultado que además le permite recuperar posiciones en la clasificación general.

El oriundo de Iquique marcó un tiempo de 4h09'07" para los 356 kilómetros de especial que se recorrieron entre el Campamento Refugio y Hail, quedando a 3'51" del ganador de la prueba, el argentino Luciano Benavides.

En la general, Cornejo recuperó terreno y escaló a la quinta posición con un crono total de 21h16'48" para situarse a 18'38" del líder de la competencia, el australiano Daniel Sanders.

Ruy Barbosa, en tanto, se mantuvo consistente en su recorrido por el Dakar 2026 y culminó la quinta etapa en la 16a posición con un tiempo de 4h30'54" para ponerse 15° en la general con un total de 23h17'16".

Mientras que Tomás de Gavardo sigue mostrando su proyección al terminar 30° este jueves con un tiempo de 4h52'20" y ubicarse 28° con 25h26'15".

Para este viernes se espera la sexta etapa con una especial de 331 kilómetros y un enlace de 589 kilómetros entre Hail y Riyadh.