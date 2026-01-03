Los chilenos tuvieron un positivo prólogo en los autos del Rally Dakar

El Rally Dakar 2026 dio el vamos con la disputa de su prólogo, con una buena ubicación para los competidores nacionales en las diversas categorías de autos.

Lucas del Río fue el chileno mejor ubicado la general con el puesto 71 global y un tiempo de 12:53.9, que le valió ser octavo de Challenger en miras a la primera etapa oficial.

En tanto, Ignacio Casale volvió al ruedo del Dakar tras dos años y finalizó la jornada en el 75° escalón general, y cerrando el Top 10 de Challenger, con una marca de 12:59.8 en compañía del navegante brasileño Carlos Sachs.

Francisco "Chaleco" López, en tanto, figuró sexto de los vehículos SSV (84° general) junto a su copiloto Alvaro León (13:08.4). Hernán Garcés quedó bastante más atrás junto a Juan Pablo Trach (41:30.8), con el lugar 197° general y 70° de Ultimate, la categoría estelar.

Respecto a la punta del prólogo sobre las cuatro ruedas, esta fue dominada por los Ultimate: El sueco Mattias Ekstrom lideró con un crono de 10:48.7, seguido de cerca por el estadounidense Mitch Guthrie y el belga Guillaume de Mévius, cuyos registros solo los dejó atrás por ocho segundos.

La primera etapa del Dakar tendrá un exigente recorrido de 518 kilómetros (305 de especial y 213 de enlace) este domingo 4 de enero en la zona de Yanbu.