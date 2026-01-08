Lucas del Río logró su segunda victoria en la presente edición del Dakar

El automovilista chileno Lucas del Río se hizo fuerte nuevamente en el Rally Dakar 2026 y este jueves se impuso en la sexta etapa de la Categoría Challenger de la dura prueba que se corre en Arabia Saudita.

El corredor nacional, que el lunes había sumado la primera victoria de su carrera, logró un tiempo de 4h18'09" para los 371 kilómetros de especial que se recorrieron entre el Campamento Refugio y Halil.

Del Río superó por apenas 24" a su escolta, el español Pau Navarro.

Con este resultado, el nacional recortó distancia con la zona de podio al completar 22h52'00" y mantenerse en una expectante cuarta posición a 12'12" del líder, el propio Navarro, y a 3'58" de quien ocupa la tercera ubicación, el argentino Nicolás Cavigliasso.

Para este viernes se espera la sexta etapa con una especial de 331 kilómetros y un enlace de 589 kilómetros entre Hail y Riyadh.