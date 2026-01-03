Rally Dakar 2026: "Chaleco" López clasificó entre los seis mejores en el prólogo

El preámbulo de lo que será la versión 48ª del Rally Dakar experimentaron los competidores en los 22 kilómetros del Prólogo de la carrera donde Francisco "Chaleco" López-Álvaro León (Can-Am Factory Team Latam) fueron sextos a 21 segundos del más rápido en la serie Side by Side T4, el estadounidense Brock Heger, quien se impuso con 12'47''.

El norteamericano Heger, ganador del Prólogo en SSV el año pasado, repite la hazaña un año después. El vigente campeón se colocó por delante de su compañero de equipo, el portugués Gonçalo Guerreiro por 04 segundos, y de su compatriota Kyle Chaney, un destacado piloto campeón en su país en quads que llegó a 06''. El maulino se ubicó a 21''.

"Hoy salimos a un Prólogo rápido de forma precavida para no cometer errores. Fuimos P6 que nos deja en una posición muy cómoda para la salida en la Etapa 1. Esto recién comienza. Se vienen días muy duros con una primera semana muy rápida y técnica, así que hay que tener mucha precaución con lo que se viene. Nos sentimos bien luego de una larga espera", dijo López.

"Lo importante es que tenemos una buena máquina. Mañana vamos a intentar avanzar poco a poco. Esperamos hacerlo de la mejor manera en los próximos días”, explicó el nacional, quien largará a 10:04 locales (04:04 de Chile), 84° general y 6° en SSV.

No es especulación del curicano que la carrera será compleja y peligrosa por los trazados dibujados por la organización, en su mayoría rutas pedregosas y rocosas porque la serie SSV ya sufrió el primer abandono.

El ocho veces campeón del mundo de RallyCross, el sueco Johan Kristoffersson, terminó su participación con varias vueltas de campana en el kilómetro 16 de la prueba donde ambos resultaron ilesos, pero el vehículo sufrió daños. En tanto el francés Xavier de Soultrait terminó 11° tras un pinchazo.

En la Etapa 1 los competidores afrontarán el bucle Yanbu-Yanbu con 305 kilómetros de especial y con un enlace de 213. El trazado de dos caras se inicia en un entorno mineral, con diversos parámetros a tener en cuenta como un terreno duro con piedras donde puede haber pinchazos. Se encontrarán un pit-stop a mitad de la especial, antes de tener que afrontar tramos arenosos (62%), bastante rápidos y salpicados de pequeñas dunas (4%), arena (16%) y piedras (18%).