Ruy Barbosa escaló 14 posiciones en la segunda etapa del Dakar 2026

Luego del desperfecto que lo afectó el día anterior, el equipo HT Rally Raid logró hacer los ajustes necesarios en la Honda CFR-450 y Ruy Barbosa este lunes largó con las ganas de demostrar que está preparado para debutar de gran forma en esta edición del Rally Dakar.

El piloto nacional largó hoy a las 8:28 horas de la mañana en horario local (2:28 de la madrugada en Chile), y de inmediato fue agarrando ritmo y escalando en los tiempos, al punto de terminar P22 en la general y P9 en Rally2, con un tiempo total de 4h38min56seg.

Ruy debió sortear una salida en el lugar 36, lo que implica correr con la salida de otros 35 primeros que van saliendo con un minuto de diferencia en una ruta, que a esa altura ya acumula mucho polvo y piedra suelta. Sin embargo, el piloto llegó a estar incluso en la posición 21 de los tiempos generales hasta casi el final de la etapa, donde su Tablet de navegación sufrió un apagón entre los últimos dos waypoint, perdiendo valiosos minutos.

La carrera continúa mañana por Alula, con 314 kms de enlace y 422 de especial, donde la primera parte será de mucha arena y algunas formaciones rocosas que requieren total atención de los pilotos al camino, mientras que en la segunda parte de la etapa 3, la gran complejidad será la correcta interpretación del roadbook al tener escasos puntos de referencia en la ruta y múltiples pistas en el camino de vuelta.

"Hoy fue una etapa bastante dura, 400 kms de especial de muchapiedra donde me sentí súper cómodo y gracias a dios no tuve ningún problema grave con la moto, sólo que en el km 335 se me apagó el tablet y los últimos 60-70 kms los hice sin navegación y me costó muchísimo. Lo importante es que terminamos bien, creo que fue un buen ritmo, así que contento".

"Este martes se viene un día muy largo, así que estamos recuperando y vamos por ese tercer día", aseguró Ruy, quien en la estrategia pretende ir de menos a más en la clasificación.