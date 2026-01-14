Tomás De Gavardo tras auxiliar a Ruy Barbosa: Gracias a Dios está bien

Una dura y triste jornada vivió en la Etapa 10 Maratón Tomás de Gavardo (BAS World KTM Team) cuando disputaba el trazado de 368 kilómetros hacia Bisha. Hasta encontrar en la ruta a su amigo Ruy Barbosa lesionado luego de una caída. El de Huelquén se quedó junto al piloto hasta que fue retirado por el helicóptero ambulancia en el kilómetro 307. Tomás siguió en competencia concluyendo en el lugar 35° para quedar 27° en la tabla general.

No es primera vez que De Gavardo (26) se detiene en la carrera para ayudar a un adversario. Lo ha hecho varias veces, pero en esta ocasión fue su amigo Barbosa (27). Tras la asistencia médica al piloto caído (luxación en el hombro derecho), Tomás siguió en carrera para terminar a 1h01'31" del ganador de la etapa, Adrien Van Beveren, con 4h15'43''. Ignacio Cornejo fue 5° a 06'34". En la clasificación general lidera Ricky Brabec con 41h35'13". Cornejo quedó a 1h01'31" y De Gavardo a 9h00'47".

En la categoría Rally2 el vencedor fue Michael Docherty con 4h25'14". Tomás cruzó la meta en el puesto 25° a 52'07". En la general sigue como puntero Preston Campbell con 44h03'28". Tomás está 17° a 6h32'32".

La prueba de este miércoles se preveía más complicada que las anteriores luego de pernoctar en medio del desierto y en condiciones minimalistas (tiendas de campaña, colchones, saco de dormir y raciones militares). El destino fue Bisha con 368 kilómetros cronometrados y 52 de enlace. El tramo fue sobre dunas y arena blanca, es decir, zonas blandas y menos densas, lo que complicó la conducción y la navegación a todos los participantes.

"Por un lado estoy contento de haber terminado la etapa Maratón. Fue buena la experiencia de dormir otra vez en medio del desierto y compartir con los amigos del Dakar. Salí a correr una etapa de mucha arena y duna, con piso suelto, fácil de quedarse enterrado, poco cómodo para mi rodilla lesionada. Intenté apretar los dientes y apurar un poco más. No tenía mucho más por hacer, empujando solo en sectores donde me sentía mejor. Felizmente no perdí mucho tiempo", comentó el piloto que corre en la serie Rally2.

Con respecto al accidente de Ruy Barbosa, Tomás dijo: "Me topé con mi amigo Ruy Barbosa que tuvo lamentablemente una caída. Gracias a Dios está bien y controlado. Me quedé con él hasta que lo metimos al helicóptero. Llegando al campamento lo fui a ver a la carpa médica y está bien, estable, que es lo más importante. Le mando un abrazo a él, a toda su familia y a todos sus seguidores. Estaba realizando una gran carrera. Seguramente va a volver más fuerte que nunca el próximo año. Tiene mucho por seguir demostrando porque posee un gran talento".

Este jueves se disputará la Etapa 11 entre Bisha y Al Henakiyah, quizás la más dificultosa de todas. Comprenderá un total de 882 kilómetros, de los cuales 347 serán de especial, donde los competidores se enfrentarán a un laberinto de cruces, desvíos y bifurcaciones que pueden desorientarse. La concentración y la navegación serán primordiales para salir airosos de este trayecto.