Tomás de Gavardo volvió a meterse entre los 30 mejores en el Rally Dakar

En la tercera más extensa etapa del Rally Dakar, de 877 kilómetros, y la más larga cronometrada (459 kms), el chileno Tomás de Gavardo (BAS World KTM Team) recuperó el casillero 30 de la clasificación general luego de cruzar la meta en la posición 37°. La prueba fue ganada por el argentino Luciano Benavides.

En la parte final del certamen, quizás tan complejo como en los primeros días, nada está definido pese a las distancia entre uno y otro competidor, donde el trasandino registró 4 horas 56 segundos para los 459 kilómetros de tramo cronometrado. De Gavardo llegó 37° a 56'45" del ganador superando un pinchazo en la rueda delantera que lo obligó a cuidar la marcha para llegar a meta. En la general el líder es Daniel Sanders con 28:47'31". Tomás quedó 30° a 6:16'44" del primero. 6° está Cornejo a 33'25" y 14° Barbosa a 3:11'50".

En la categoría Rally2 para los aficionados, Tomás arribó en el lugar 27° a 49'07" del vencedor, Michael Docherty con 4:08'34". Séptimo fue Barbosa a 18'42". En la general del grupo, el puntero es Preston Campbell con 30:31'03", 4° Barbosa a 1:28'18" y 20° De Gavardo a 4:33'12".

"Fue un etapa muy rápida donde me sentí bien, claro que siempre cuidando la rodilla izquierda. Lamentablemente se destruyó el mousse (goma que va en el interior de la rueda) delantero, quedando muy blando lo que me obligó a bajar la velocidad en los últimos 190 kilómetros para llegar a destino. Lo importante es que estoy entre los 30 primeros", comentó Tomás de Gavardo a su llegada al campamento de Wadi Ad Dawasir.

La jornada entre Riad y Wadi Ad-Dawasir presentó una ruta larga y exigente, con 877 kilómetros de recorrido total, de los que 459 fueron cronometrados por un trazado de pistas arenosas muy rápidas, zonas abiertas de pisos con arbustos sembrados de piedras y rocas, tramos que mantuvieron concentrados a los competidores. Sin embargo, como le sucedió a Tomás de Gavardo, rompió la goma delantera sin darse cuenta.

La Etapa 8 de este lunes 12 comprenderá un total de 717 kilómetros, 481 de especial, la más larga del evento, que se disputará por caminos y pista abierta que tiene de todo lo que se espera en una carrera como el Dakar, con 52% de tierra y zonas pedregosas, 35% de arena, 10% de dunas y 3% de rocas y piedras por senderos entre cañones.