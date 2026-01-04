Síguenos:
Tomás De Gavardo y su destacado inicio en el Dakar: Sin caídas y la moto está impecable

Publicado:
El piloto Tomás De Gavardo (BAS World KTM Team) tuvo una destacada actuación en el inicio del Dakar 2026: Llegó a la meta en el lugar 31° en la general y 18° en Rally2, pese a los inconvenientes típicos de la prueba. El chileno tuvo un positivo arranque donde pudo superar dificultades y errores. La Etapa 2 se efectuará entre Yanbu y AlUla con un total de 504 kilómetros, de los cuales 400 serán de especial

