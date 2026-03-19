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"Es ridícula": El debate por la encuesta que lanzó Universidad de Chile a sus hinchas

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Universidad de Chile lanzó una encuesta dirigida a sus hinchas con la intención de "recopilar datos para fines de análisis de mercado y satisfacción, buscando comprender el perfil sociodemográfico de los hinchas, su nivel de conexión y percepción actual con el club". Entre las preguntas hay algunas orientadas a conocer el ingreso mensual de sus seguidores y si estarían dispuestos a invertir para mejorar el plantel.

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