Universidad de Chile lanzó una encuesta dirigida a sus hinchas con la intención de "recopilar datos para fines de análisis de mercado y satisfacción, buscando comprender el perfil sociodemográfico de los hinchas, su nivel de conexión y percepción actual con el club". Entre las preguntas hay algunas orientadas a conocer el ingreso mensual de sus seguidores y si estarían dispuestos a invertir para mejorar el plantel.

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