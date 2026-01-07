Una etapa para el olvido: Las razones de la negativa jornada de "Chaleco" López en el Dakar

Francisco "Chaleco" López (Can-Am Factory Team Latam) vivió una compleja etapa Maratón junto a su navegante Alvaro León, marcada por una serie de inconvenientes mecánicos que comprometieron su rendimiento en la categoría Side by Side T4.

El piloto chileno sufrió la rotura de tres neumáticos, situación que le hizo perder tiempo valioso y descender posiciones en la clasificación general, quedando a 1h50' del líder de la serie, el estadounidense Brock Heger, cuando aún restan nueve etapas por disputar en el Dakar 2026.

Durante los primeros 100 kilómetros de los 452 cronometrados, el representante nacional se mantuvo en la pelea por los puestos de avanzada, disputando el liderato con Heger, Hunter Miller, Jeremías Ferioli, Xavier de Soultrait y los portugueses Monteiro y Dias.

No obstante, la dureza del terreno y la gran cantidad de piedras en el trazado provocaron dos pinchazos consecutivos, obligándolo a detenerse para efectuar los cambios. Más adelante, un nuevo daño en un neumático lo dejó sin repuestos, complicando aún más su avance.

Para este jueves, el desafío no será menor. López y León partirán rumbo a Hail para enfrentar una especial de 417 kilómetros, de los cuales 356 serán por un recorrido que combinará mayoritariamente tramos de tierra y piedras, además de sectores de arena y zonas de rocas.