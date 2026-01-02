Verificado: Casale está listo para volver a las pistas en el Dakar 2026

Ignacio Casale ya está preparado para iniciar el Dakar 2026 y así volver a las pistas después de dos años sin correr. Luego de arribar a Arabia Saudita, país que recibe la carrera, el piloto nacional cumplió con las verificaciones técnicas y administrativas y también sumó kilómetros de entrenamiento.

Con este paso, el chileno está cada vez más cerca de iniciar su retorno a la carrera madre del rally cross country, que será a bordo de un Taurus T3 Max del equipo BBR Motorsport en la categoría Challenger.

Tras terminar las verificaciones administrativas y técnicas, Casale dedicó los días previos para testear el auto con el que competirá en esta edición 2026 del Dakar, que comenzará el próximo sábado 03 de enero con el podio de largada y un prólogo de 23 kilómetros cronometrados en la ciudad de Yanbu.

"Terminamos el shakedown. Hicimos 200 kilómetros de entrenamiento para probar y acostumbrarnos al auto. Al comienzo estaba un poco frío después de dos años sin carreras, me costó agarrar el ritmo, pero con el pasar de los kilómetros fuimos regulando y me sentí mejor. Estoy contento con el ritmo", comentó el chileno tras sus primeros kilómetros a bordo del Taurus.

Además, agregó que "con mi navegante (Cadu Sachs) tuvimos buena química, me sentí cómodo con la navegación, y estamos en general contentos con el auto y el equipo. Creo que podemos hacer una buena carrera. Mañana tenemos el prólogo y estamos súper contentos, queremos salir a correr y disfrutar".

Luego del prólogo del sábado, el Dakar contempla un total de 13 etapas con un recorrido por Arabia Saudita de más de 8.000 kilómetros, corriéndose la primera especial el próximo 04 de enero con 305 kilómetros cronometrados.