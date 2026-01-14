[VIDEO] Piloto sufrió grave accidente en el Dakar y abandonó en helicóptero la carrera

El piloto español Arnau Lledó sufrió un grave accidente este miércoles en la décima etapa del Rally Dakar que se disputa en Arabia Saudita, teniendo que dejar en helicóptero la carrera.

Lledó perdió el control de su motocicleta y salió despedido por el impacto, sufriendo una fractura de tobillo, lesión que lo obligó a abandonar la competencia.

Debido a la gravedad del accidente, fue atendido de inmediato por el equipo médico en el Dakar, y fue evacuado en helicóptero de manera preventiva.

La carrera terminó de la peor forma para un novato que era revelación: Estaba noveno en Rally 2 y marchaba 25° en la tabla general de motos.