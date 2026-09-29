Tomás de Gavardo repuntó en la primera etapa del Rally de Marruecos

El piloto chileno Tomás de Gavardo (Bas World KTM Team) mejoró su rendimiento tras problemas de salud y se ubicó en el puesto 23 de la categoría Rally2 durante la primera etapa del Rally de Marruecos, certamen preparatorio para el Rally Dakar 2027.

Luego de haber corrido en desventaja durante el prólogo del lunes, el nacional completó los 636 kilómetros de recorrido entre Agadir y Zagora para llegar en el lugar 32, superando la etapa más extensa de las cinco que componen la prueba.

"Amanecí mejor, así que estoy feliz de haberme subido a la moto y haber cumplido con la carrera, especialmente durante los primeros 100 kilómetros", aseguró el piloto de Huelquén que marcha con un tiempo de 3 horas, 27 minutos y 13 segundos.

Este miércoles 30 de septiembre se desarrollará la segunda etapa en Zagora, con un trazado de 423 kilómetros que contempla 300 cronometrados por las montañas del Atlas.