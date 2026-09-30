Un error de navegación frenó a Tomás de Gavardo en la segunda etapa del Rally de Marruecos

El piloto nacional Tomás de Gavardo (Bas World KTM Team) completó este miércoles la segunda etapa del Rally de Marruecos en el puesto 34, resultado que lo hizo bajar al puesto 33 en la clasificación general y 25 en la categoría Rally2.

El piloto de Huelquén recorrió los 423 kilómetros del trazado en Zagora, tramo en donde el australiano Daniel Sanders quedó como líder absoluto con un tiempo acumulado de 6 horas 26 minutos 32 segundos.

"Fue una jornada cien por ciento dura y lamentablemente cometí un error de navegación que me costó caro, pero antes de perderme venía con un ritmo al nivel del Dakar, lo que es muy positivo", indicó el piloto de 27 años.

En la misma serie, Ruy Barbosa finalizó séptimo como el mejor chileno de la clasificación que lidera el portugués Martim Ventura, antes de disputar este jueves la tercera etapa con un recorrido de 591 kilómetros rumbo a las dunas de Merzouga.