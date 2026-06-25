El rally más antiguo de Chile celebra 25 años con exigente desafío en el desierto

El histórico Desafío del Desierto encendió sus motores en Copiapó para celebrar su versión número 25, consolidado como el rally más antiguo de Chile y una de las pruebas off-road más exigentes del calendario nacional.

La competencia festeja un cuarto de siglo con un trazado de 630 kilómetros totales, repartidos en tres etapas que combinarán velocidad, navegación extrema y resistencia en pleno desierto, escenario que volverá a exigir al máximo a pilotos y equipos.

Entre los nombres destacados de la grilla aparecen Francisco "Chaleco" López, tres veces campeón del Rally Dakar, y Benjamín Herrera, referente del enduro nacional que continúa sumando experiencia en el rally. "Estoy muy contento de sumar otro desafío y seguir ganando experiencia que es totalmente diferente en temas de navegación", comentó Herrera desde Copiapó.

El programa oficial comenzó este jueves 25 de junio con la revisión administrativa y técnica, mientras que la acción competitiva se desarrollará entre viernes y domingo, con etapas de 200, 310 y 120 kilómetros, respectivamente, para escribir una nueva página en la historia del motorsport chileno.