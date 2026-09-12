[VIDEO] Thierry Neuville sufrió un fuerte accidente en el WRC Rally Chile Biobío
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El piloto belga perdió el control de su vehículo en la séptima especial y debió abandonar la jornada de sábado.
El piloto belga perdió el control de su vehículo en la séptima especial y debió abandonar la jornada de sábado.
Thierry Neuville (Hyundai Motorsport) protagonizó un fuerte accidente durante el WRC Rally Chile Biobío, ya que en el kilómetro 8,3 del trazado perdió el control y dio múltiples vueltas tras golpear un desnivel al costado de la ruta.
Pese a sufrir un aparatoso percance, el piloto belga salió ileso de la máquina junto a su copiloto Martijn Wydaeghe. Sin embgargo, su Hyundai i20 N Rally1 no pudo continuar y se vio obligado a abandonar cuando ocupaba la sexta posición.