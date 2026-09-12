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Tópicos: Deportes | Rally | Pilotos

[VIDEO] Thierry Neuville sufrió un fuerte accidente en el WRC Rally Chile Biobío

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El piloto belga perdió el control de su vehículo en la séptima especial y debió abandonar la jornada de sábado.

[VIDEO] Thierry Neuville sufrió un fuerte accidente en el WRC Rally Chile Biobío
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Thierry Neuville (Hyundai Motorsport) protagonizó un fuerte accidente durante el WRC Rally Chile Biobío, ya que en el kilómetro 8,3 del trazado perdió el control y dio múltiples vueltas tras golpear un desnivel al costado de la ruta.

Pese a sufrir un aparatoso percance, el piloto belga salió ileso de la máquina junto a su copiloto Martijn Wydaeghe. Sin embgargo, su Hyundai i20 N Rally1 no pudo continuar y se vio obligado a abandonar cuando ocupaba la sexta posición. 

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