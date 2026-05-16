Alberto Heller celebró en la primera etapa del Rally de Arauco

Alberto Heller, piloto del equipo Joker Rally, celebró este sábado en la tercera fecha del Rally Mobil 2026, al ganar la primera etapa del Rally de Arauco.

El piloto angelino lideró las acciones de principio a fin para de este modo darle al Toyota GR Yaris Rally2 su primer triunfo de etapa en una carrera del Campeonato Nacional, un logro que adquiere realce especial considerando que esta fecha se disputa en tramos (Carampangue y María Las Cruces) que tendrán connotación internacional durante septiembre, próximo con motivo de la 5ª edición del WRC Rally Chile Biobío.

El hermano menor de los Heller, quien venía precedido de sendos podios en las fechas de Curicó y Los Andes, mostró un ritmo impecable en la ruta que le permitió terminar la jornada inicial de competencia con 10,6 segundos sobre el actual campeón de la serie estelar RC2 Jorge Martínez (CB Tech Rally) y 33,8 segundos con respecto a Gerardo Rosselot (Junior Rally Team). El viñamarino finalizó en tercera colocación, pese a una dificultad ocular que le impidió presentarse en la conferencia de prensa posterior a la etapa.

"Echaba de menos ganar una etapa. Trabajamos muy duro en el auto. Hicimos un muy buen día, pero no nos podemos descuidar nada, ya que Jorge (Martínez) y Gerita (Rosselot) son rivales muy fuertes", aseguró Beto Heller tras ganar su primera etapa sabatina desde el Rally de Atacama-Copiapó 2025.

Emilio Rosselot en su Citroën C3 fue el mejor de los integrantes del equipo Rosselot Rally, quedando cuarto, 31 segundos por delante de Pedro Heller (Joker Rally) y 56 sobre su hermano Tadeo Rosselot, quien está haciendo su regreso a las rutas luego de una prolongada ausencia.

En la categoría RC3, Patricio Muñoz del equipo KMR Motorsport volvió a la senda triunfal, una tarea que se vio simplificada luego del accidente que sufrió al final del tramo 2 (Sara Las Cruces) el campeón 2025 de esta serie, Ignacio Gardiol, quien a consecuencia de este golpe quedó con dolores lumbares.

En RC4, el campeón defensor Mario Parra (Biobío Rally Team) no dejó lugar a las dudas y en todo momento comandó el clasificador, superando la resistencia del argentino Marcos Persia (Persia Motorsport) y a un Juan Claudio Chacón (SAG Rally Team) que inició la carrera como puntero del ranking en esta serie para autos con tracción delantera.

La intensidad de la jornada tuerca en la Octava Región, también se hizo presente en Copa GT2i, categoría dominada por un inspirado Tomás Gallardo Rosselot (Junior Rally Team), que hizo su debut como rallysta precisamente hace dos años en este mismo Rally de Arauco.

Este domingo seguirá la acción del Rally de Arauco con el desarrollo de la segunda y última etapa que contempla 98,10 kilómetros, de los cuales 61,09 corresponderán a especiales cronometradas.

Los binomios recorrerán 4 especiales que incluirán el Mobil 1 Power Stage final en el sector Sara Las Cruces, con 3,68 kilómetros a recorrer que entregarán 3, 2 y 1 puntos extra a los tres primeros clasificados en cada una de las categorías.