Gerardo Rosselot arrancará la temporada 2026 del RallyMobil con nuevo equipo

Con la motivación de volver a destacar en uno de los trazados que le trae grandes recuerdos, el piloto chileno Gerardo Rosselot se prepara para iniciar la temporada 2026 del RallyMobil, cuya primera fecha se disputará entre el 13 y el 15 de marzo en Curicó.

La ciudad maulina fue escenario de una de las actuaciones más memorables del piloto en 2025, cuando logró quedarse con el triunfo, resultado que vuelve a poner altas expectativas sobre su desempeño en el inicio del campeonato.

"Estoy muy ansioso. Curicó es un tremendo recuerdo del año pasado porque ganamos. Quiero venir a disfrutar, a hacer lo mismo del año pasado. Ya sé que el camino me acomoda y el público es increíble también", comentó el piloto Red Bull de cara al arranque de la temporada.

Pero el 2026 trae consigo mucho más que una nueva carrera. El piloto inicia una etapa distinta en su trayectoria deportiva, apostando por la creación de su propio equipo- Junior Rally Team- un proyecto que busca consolidarse dentro del rally nacional.

El Campeonato Rally Mobil estableció para esta temporada que los pilotos que corren en la Clase R, deben armar un equipo con algún piloto de la clase GT2i. Así surge la alianza entre "Gera" y su primo Tomás Gallardo Rosselot.

"Vienen hartas cosas nuevas. Estoy independiente en el equipo con mi primo y, obviamente, siempre el objetivo es ganar, pero hoy también lo principal es hacer nacer un equipo nuevo. Eso me tiene muy contento. Queremos hacerlo crecer y sumar más pilotos en el futuro", explicó.

El desafío no es menor. Rosselot reconoció que levantar esta estructura implica un importante esfuerzo tanto deportivo como logístico. "Estamos haciendo un equipo desde cero, lo que cuesta muchísimo en lo monetario, pero estamos buscando las herramientas para ser uno de los equipos más destacados del campeonato", agregó.

En lo estrictamente deportivo, el piloto asegura que la clave estará en mantener la consistencia que lo llevó a protagonizar varias carreras la temporada pasada. "Queremos intentar meternos en cada carrera, ser consistentes, manejar con la cabeza y ser estratégicos".

Además del campeonato nacional, el piloto también tiene la mirada puesta en uno de los eventos más importantes del calendario internacional que se disputará en Chile. "Tenemos dos grandes desafíos este año. Primero enfocarnos en el campeonato chileno y estar ojalá peleando adelante en todas las carreras. Y segundo, preparar el mundial de Chile, donde vamos a intentar competir por el campeonato junior", explicó.