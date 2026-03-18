Tomás de Gavardo tuvo una buena jornada en el Mundial de Rally Cross en Portugal

Una muy difícil y lluviosa carrera sorteó el piloto chileno Tomás de Gavardo durante la Etapa 1 de la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally Cross Country que se disputa en Portugal y se colocó entre los mejores veintiún pilotos en la general y 11° en la categoría Rally 2.

Bajo una torrencial lluvia se realizó la prueba de 226 kilómetros con 180 de especiales, aunque en algunos sectores logró asomarse el sol, pero el piso se mantuvo húmedo y con barro, con varios cruces de arroyos y ríos con mucho caudal, algo muy típico de los rallies en Portugal. En ese contexto, De Gavardo respondió a las expectativas superando el resultado del Prólogo logrando el lugar 21° en la general a 19'50" del líder, el australiano Daniel Sanders, quien ganó la etapa con 01:32'01 de tiempo.

"Fue un día de menos a más para mí. Al inicio me sentí falto de confianza, que es normal porque es un piso muy diferente al del Dakar. Es un piso que no me acomoda, pero que sí recuerdo mucho de mis tiempos acá en Portugal. En cuanto a la prueba, pasé rivales, subí posiciones hasta quedar entre los 21 mejores en la general y 11 en mi categoría Rally 2, que era el objetivo en esta etapa", comentó el piloto.

Este jueves, en la Etapa 2, se disputará entre Grandola y la ciudad española de Badajoz con un total de 547 kilómetros, 377 de especial con un 66% de tierra y 34% de asfalto.

Los chilenos José Ignacio Cornejo, Tomás de Gavardo y John Medina quedaron en el puesto 16°, 21° y 37° respectivamente.