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Tópicos: Deportes | Rodeo | Champion de Chile

Presidente Kast asistió a la Medialuna de Rancagua para la final del Champion de Chile

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mandatario fue recibido por las máximas autoridades del rodeo.

Presidente Kast asistió a la Medialuna de Rancagua para la final del Champion de Chile
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Tal como estaba previsto, este domingo el Presidente José Antonio Kast visitó la Medialuna Monumental de Rancagua a propósito de la final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, conocido también como el Champion de Chile.

La máxima autoridad del país ingresó al recinto en medio de gran expectación de la prensa y otros asistentes, lo que generó un tumulto en el portón de acceso.

Kast fue recibido por Alfredo Moreno, presidente de la Federación del Rodeo Chileno, y otras figuras relacionadas a la actividad.

Cabe recordar que las actividades arrancaron el pasado miércoles 25 de marzo con la disputa de diversas categorías y este domingo culminará con la definición del título del Campeonato Nacional como plato fuerte, además de la ceremonia de premiación para la Serie de Campeones.

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