Presidente Kast asistió a la Medialuna de Rancagua para la final del Champion de Chile
El mandatario fue recibido por las máximas autoridades del rodeo.
El mandatario fue recibido por las máximas autoridades del rodeo.
Tal como estaba previsto, este domingo el Presidente José Antonio Kast visitó la Medialuna Monumental de Rancagua a propósito de la final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, conocido también como el Champion de Chile.
La máxima autoridad del país ingresó al recinto en medio de gran expectación de la prensa y otros asistentes, lo que generó un tumulto en el portón de acceso.
Kast fue recibido por Alfredo Moreno, presidente de la Federación del Rodeo Chileno, y otras figuras relacionadas a la actividad.
Cabe recordar que las actividades arrancaron el pasado miércoles 25 de marzo con la disputa de diversas categorías y este domingo culminará con la definición del título del Campeonato Nacional como plato fuerte, además de la ceremonia de premiación para la Serie de Campeones.