Presidente Kast asistió a la Medialuna de Rancagua para la final del Champion de Chile

Tal como estaba previsto, este domingo el Presidente José Antonio Kast visitó la Medialuna Monumental de Rancagua a propósito de la final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, conocido también como el Champion de Chile.

La máxima autoridad del país ingresó al recinto en medio de gran expectación de la prensa y otros asistentes, lo que generó un tumulto en el portón de acceso.

Kast fue recibido por Alfredo Moreno, presidente de la Federación del Rodeo Chileno, y otras figuras relacionadas a la actividad.

Cabe recordar que las actividades arrancaron el pasado miércoles 25 de marzo con la disputa de diversas categorías y este domingo culminará con la definición del título del Campeonato Nacional como plato fuerte, además de la ceremonia de premiación para la Serie de Campeones.