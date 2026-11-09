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Tópicos: Deportes | Rodeo | Champion de Chile

Vittorio Cavalieri y Sebastián Ibáñez se adjudicaron el Zonal Sur de Rodeo en Osorno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Los jinetes Vittorio Cavalieri y Sebastián Ibáñez se adjudicaron este domingo el Zonal Sur de Rodeo, que se disputó este fin de semana en la Medialuna del Recinto SAGO de Osorno.

En los lomos de Yumita y Yucatán, los representantes de la Asociación Río Rahue y del Criadero Puyehue Ñilque totalizaron 32 puntos buenos (7+12+4+9) en la Serie de Campeones, asegurando su presencia en los clasificatorios de cara al 78° Campeonato Nacional de Rodeo.

El segundo lugar fue para Rodrigo Willer y Luis Francisco Hott (Asociación Osorno), quienes en los lomos de La Cumbre Zalagarda y California Pituca sumaron 31 puntos (5+11+7+8) y el tercer lugar del Zonal Sur, organizado por el club Osorno Cancura (Asociación Osorno), fue para los jinetes Sebastián Ruiz-Tagle y Sergio Tobías Labbé (Asociación Osorno), quienes totalizaron 30 (7+7+8+8) en La Chelita Molinero y Santa Isabel Olegario, consiguiendo también sus pasajes a los Clasificatorios.

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