Criadero Agua de los Campos y Maquena ganó el Clasificatorio de San Clemente

El Criadero Agua de los Campos y Maquena, con los jinetes Gonzalo Abarca y Cristóbal Cortina, se convirtió en los campeones del Rodeo Clasificatorio Zona Centro, que se disputó ante unas 2.500 personas en la Medialuna "Fernando Hurtado Echenique "de San Clemente.

En los lomos de Cuchu Cuchu y Despeinada, la collera de la Asociación Maipo Norte se adjudicó la Serie de Campeones con 36 puntos buenos (12+11+8+5), consiguiendo un cupo directo a la Final del Campeonato Nacional de Rodeo, que se disputará entre el 25 y 29 de marzo en la Medialuna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua.

Esta collera fue la última del Criadero Agua de los Campos en conseguir requisito para participar en el Clasificatorio Zona Centro. Ya en San Clemente consiguieron su paso a la Serie de Campeones al conquistar la Serie Criaderos.

Ya en la final de este domingo, comenzaron marcando 12 y 11 puntos, respectivamente, en sus dos primeras corridas, lo que les permitió quedar en el primer lugar, que ratificaron en su tercera y cuarta participación de la Serie de Campeones para quedarse con el Clasificatorio Zona Centro.

El segundo lugar del Clasificatorio de San Clemente fue para los jinetes Diego Pacheco y Emiliano Ruiz (Criadero Taitao II). Los representantes de la Asociación Colchagua y Santiago Oriente, en Safira y Estelita, sumaron 33 puntos buenos (13+7+8+5).

El tercer lugar lo ocuparon Luis Catalán y Eduardo Cortés (Asociación Santiago Sur) en Valentino y Guindao con 32 puntos (12+8+8+4).

El Sello de Raza del Clasificatorio Zona Centro fue para el potro Mano a Mano, del criadero Compañía de Las Mercedes y que montó Emiliano Ruiz (Asociación Santiago Oriente).

Movimiento a la Rienda

En el Movimiento a la Rienda Masculino, el ganador fue Pablo Barra (Asociación Talca Oriente), en Ronquido Gastita Paleteao con 57 puntos. Segundo fue Hugo Navarro (Asociación Curicó) en La Espuelita Chascona con 49 unidades. Ambos clasificaron al 77° Campeonato Nacional de Rodeo.

Valentina Hernández, por su parte, consiguió el primer lugar en el Movimiento a la Rienda Femenino. La representante de la Asociación Talca Oriente totalizó 47 puntos en María Zulema (Criadero Valles del Putagán), accediendo al Champion de Chile, al igual que Pilar Estrada (Asociación Cardenal Caro), quien sumó 45 puntos en Los Cardenales Zumba.

En el Movimiento a la Rienda Menores, fue Julio Tomás Guevara en Lo Guevara Sentencia con 42 puntos. Segundo quedó José Domingo Huenchul (Asociación Colchagua) en Doña Dominga Impeque con 35 (2+6+7+7+6+2+5). Guevara y Huenchul también participarán en el Campeonato Nacional de Rodeo.

Serie Caballito de Palo

En el Clasificatorio Zona Centro de San Clemente también se disputó la Serie Caballito de Palo. Los ganadores fueron Agustín Lara y Gastón Salazar de la Asociación Talca, quienes montando a Vivaracho y Presumida ganaron en un emocionante desempate con 26 puntos (13+13) + 13. Segundos fueron los hermanos Jaime Espinosa y Juan Pablo Espinosa de las asociaciones Curicó y Aguanegra con 26 (13+13) + 12.

El tercer lugar lo ocuparon las hermanas María Jesús Narváez y María Ignacia Narváez de la Asociación Talca en Centinero y Presumida con 23 (13+13) + 12. Cuartos fueron Sofía López y Benjamín Jiménez de las asociaciones Talca Oriente y Talca, en Campero y Tornado con 23 (11+12) + 11.

Más atrás se ubicaron Dominga Salazar y Amalia Vidal (Asociación Talca y El Libertador) en Santa Delia y Fuentecilla con 20 (10+10); Alonso Morales y Augusto Morales, de la Asociación Talca Oriente, terminaron sextos en Lindo Chico y Allá Voy con 20 (12+9); y Elizardo Miranda y Magdalena Álvarez, de la Asociación El Libertador, finalizaron séptimos en Recuerdo y Redoble con 18 (10+8).

Ahora la acción se traslada a la medialuna de Chocalán. Desde el 11 al 15 de marzo se disputa el Clasificatorio Zona Norte, donde 44 colleras completarán el cuadro final del Campeonato Nacional de Rodeo.