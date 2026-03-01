Criadero Vista Volcán ganó el Clasificatorio Sur y estará en la final del Champion de Chile

Los jinetes del Criadero Vista Volcán Ricardo Alvarez y Miguel Parra se convirtieron en los campeones del Rodeo Clasificatorio Zona Sur, que se disputó este fin de semana en la medialuna "Edmundo Moller Bordeau", ubicada en el recinto de Socabío en la ciudad de Los Ángeles.

En los lomos de Golpe a Golpe y Pata E' Perro, la collera de la Asociación Valdivia se adjudicó bajo una fuerte lluvia la Serie de Campeones con 35 puntos buenos (+10+12+8+5) y clasificaron a la final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, que se correrá́ del 25 al 29 de marzo en la Medialuna Monumental "Gonzalo Vial Vial" de Rancagua.

El segundo lugar, en tres tandas de desempate, fue para fue para el Criadero El Remanso con Hernán Cruz y Matías Gálvez (asociaciones Río Bíobio y Cardenal Caro) en Zurco y Primavera con 32 (+9+5+12+6, +7 en un tercer desempate).

Terceros remató el Criadero Santa Bernardita con Fernando Alcade y Luis Fernando Corvalán (asociaciones Valdivia y Cauquenes) en Chico Mati y Cachulo con 32 puntos (+9+10++2+11, -3 en el tercer desempate).

El Sello de Raza del Clasificatorio Zona Sur fue para la yegua Reina, del criadero Criadero Vertientes de Riñihue y que montó Fernando Alcalde.

En el Movimiento a la Rienda Masculino, el ganador fue Luis Gerardo Guzmán (Asociación Ñuble Cordillera) en Linda Vida (El Desprecio) con 46 puntos y clasificó a Rancagua, al igual que Marco Castillo (Asoc. Ñuble Cordillera) que fue segundo con 45 unidades montando a Cuica (Likén).

Josefina Easton, en tanto, consiguió el primer y segundo lugar en el Movimiento a la Rienda Femenino. La representante de la Asociación Aysén totalizó 47 puntos en Año Nuevo (Criadero Río Turbio), uno más que con Roto Lindo (Criadero Cerro Chico). Con los dos llegará al Champion de Chile 2026.

En el Movimiento a la Rienda Menores Femenino, la ganadora fue Fernanda Oporto (Asociación Cautín). En los lomos de Adelita (Criadero El Nevado) sumó 36 puntos. Segunda fue Josefa Vera (Asociación Chiloé), quien totalizó 32 unidades en Cafiche (Criadero Los Retoño del Rahue). Ambas clasificaron a Rancagua.

En la Rienda Menores Masculino el triunfo fue para Agustín Varela (Asociación Osorno), que en Larga Noche (Los Gomeros) totalizó 39 puntos. Segundo, con 31 unidades, fue Brayan Medina (Asoc. Arauco) en Olegario (Las Alamedas). Los dos accedieron al Campeonato Nacional.

Ahora la acción se traslada a la medialuna de San Clemente. Desde el 4 al 8 de marzo se disputa el Clasificatorio Zona Centro, que clasificará a otras 44 olleras al Campeonato Nacional de Rodeo.