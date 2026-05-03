Josefina Easton y Josefina Lepez brillaron en la Final de Rodeo Femenino

Josefina Easton y Josefina Lepez se adjudicaron este domingo la decimocuarta versión del Campeonato Nacional Femenino de Rodeo, que se disputó en la medialuna de San Vicente de Tagua Tagua.

Las flamantes ganadoras, que representaron a las asociaciones Aysén y Lagos del Sur, se adueñaron de la Serie de Campeonas del Nacional Femenino con 21 puntos buenos (4+7+5+5), en los lomos de Corazón Valiente (Criadero El Retazo) y Fiestero (Isla del Lago).

El segundo lugar de la Final Femenina fue para la collera de Isamara y Bárbara Pérez (Asociación Quillota), quienes totalizaron 19 puntos buenos (10+4+1+4) en los lomos de Astilla (Alta Gracia) y Revoltoso (Santa Margarita de San Enrique).

El tercer lugar fue para Constanza Meza y María Laura Carvajal (asociaciones Santiago y San Felipe), en Tatita y Tiro Loco (Criadero El Taita), con 17 puntos buenos (7-1+10+1).