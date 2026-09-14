Madre de Federico Aramburu: "Mi hijo se encontró con gente muy violenta y con impunidad"

Cecilia Aramburu, madre del exrugbista argentino Federico Martín Aramburu, declaró ante el Tribunal de lo Penal de Francia que su hijo se encontró con "gente muy violenta, armada de odio, armada de fuego, pero también con impunidad" antes de ser asesinado en marzo de 2022.

El proceso judicial tiene como acusados a los ultraderechistas Loïk Le Priol, por asesinato, y Romain Bouvier, por intento de asesinato. La madre del exseleccionado argentino aseguró que antes del tiroteo existió "una situación de desprecio, un trato humillante" por parte de ambos.

"Para nosotros es muy difícil decir en voz alta que este crimen no debería nunca haber sucedido", indicó Aramburu, quien sostuvo que a la pérdida de su hijo se sumó el dolor de conocer los antecedentes de violencia y los vínculos con la ultraderecha de los acusados.

El tribunal también abordó la discusión previa al ataque, que comenzó después de comentarios realizados por los acusados sobre una persona sin techo. Según Cecilia Aramburu, la reacción de su hijo se produjo después de escuchar expresiones provocadoras y amenazantes antes de la confrontación que terminó con su muerte.