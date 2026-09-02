Emilio Shea alzó la voz tras su grave lesión ante Uruguay: No se debe aceptar ese nivel de alevosía

El seleccionado nacional de rugby Emilio Shea rompió el silencio tras sufrir una grave lesión en su rodilla derecha durante el triunfo de Chile XV sobre Uruguay (33-12), en duelo disputado el pasado fin de semana en Talcahuano.

La acción que provocó la lesión —un desmedido tackle a destiempo por parte del hooker uruguayo Joaquín Myszka cuando Shea ya se había desprendido de la pelota— desató una multitudinaria gresca en la cancha y causó indignación transversal en el deporte chileno.

A través de un mensaje público en sus redes sociales, el pilar nacional reflexionó sobre lo acontecido: "El rugby es un deporte de contacto, violento por naturaleza, pero también basado en el honor y el respeto por el contrincante. Cuando uno juega asume que puede terminar lesionado, pero jamás este deporte debe aceptar ni una injusticia ni ese nivel de alevosía", remarcó.

"No subo esto con el propósito de denigrar a nadie ni de echarle más leña al fuego. El juicio tendrá su tiempo, su propio proceso y decisión", puntualizó, dedicando palabras de gratitud a los cientos de fanáticos que le han enviado mensajes de aliento.

Shea, quien vivía su debut como titular con la camiseta número 1 del seleccionado chileno, reconoció el duro golpe anímico que significa peligrar su presencia en el proceso hacia la próxima Copa del Mundo.

"No jugar el próximo Mundial sería muy duro para mí (...) El Mundial representa una oportunidad única para mostrarme, competir contra los mejores y cumplir uno de mis grandes sueños: jugar en el extranjero al más alto nivel", expresó.

Pese al complejo panorama médico y los meses de rehabilitación que tiene por delante, el forward cerró con un mensaje cargado de resiliencia: "Lo último que haré es darme por vencido. Lucharé día a día, como Cóndor, como chileno. En Los Cóndores siempre hablamos de no soltar el remo, y ahora es cuando más firme lo voy a apretar. Me comprometo a volver en mi mejor versión", concluyó.