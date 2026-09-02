"Somos familia": Javier Correa reveló los detalles de su cercana amistad con Vozinha

Javier Correa abordó el buen momento que atraviesa el camarín de Colo Colo y reveló detalles de la estrecha relación de amistad y compañerismo que ha forjado con el arquero africano Vozinha desde su arribo al Estadio Monumental.

En medio de una distendida conversación en una transmisión de streaming junto a Arturo Vidal, el atacante trasandino elogió la calidad humana y la disciplina del seleccionado de Cabo Verde, con quien se le ha visto muy cercano tanto en redes sociales como en la cancha, donde incluso le ha dedicado festejos.

"Lo jodo mucho, me gusta su forma de ser. Es muy profesional también, va al gimnasio, todo ese tipo de cosas", comenzó señalando el delantero albo respecto a la rápida adaptación del meta.

En esa misma línea, Correa explicó cómo el guardameta se ganó el respeto del grupo: "El jugador en sí, cuando llegas a un club, se fija en cómo reaccionas, en cómo te entrenas. A partir de ahí te ganas el respeto de todo el resto".

"Este loco tiene trayectoria. No lo conocíamos antes del Mundial porque hay dos millones de jugadores, pero se ve que es un tipo serio. Ahora circunstancialmente juega Gaby (Maureira), pero cuando le toque está preparado para hacerlo", complementó el "Nine".

Por último, Correa remarcó su rol de apoyo con los futbolistas extranjeros o recién llegados: "Se me ve en fotos con él porque nos ha tocado estar juntos. No lo hago para 'vender humo' ni nada, me sale, soy así y siempre se lo digo: en lo que te pueda ayudar estoy, 24/7, porque estás solo acá. Eso somos, familia", cerró el ariete.