Refuerzan seguridad del alcalde White: Fue apartado de su familia tras plan para matarlo

En el día después de que se revelara un plan para asesinarlo, el equipo municipal informó que por motivos de seguridad, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), está en un domicilio que no es el suyo, y apartado de su grupo familiar.

Hasta ese inmueble acudieron este miércoles sus pares de Independencia y Quinta Normal, Agustín Iglesias (ind-Chile Vamos) y Karina Delfino (PS), con el fin de expresarle su apoyo personalmente.

A su llegada esta mañana, Delfino remarcó: "Hay que mirar esto con la gravedad que tiene, y además proteger a las autoridades que hacen un fuerte combate al narcotráfico y el crimen organizado. Y por cierto, que las instituciones funcionen y lleguen a los responsables".

Cabe mencionar que ambos alcaldes que visitaron a la autoridad sanbernardina también han sido objeto de amenazas por grupos criminales de sus respectivas comunas.

Por otro lado, el personal municipal indicó que, desde el primer caso de amenazas en su contra, White contaba con un carabinero de la división de Protección de Personas Importantes (PPI), y ahora son tres los uniformados que lo resguardan.

Timonel PS cree que levantar secreto bancario evitaría "exponer a autoridades"

La denuncia del plan de asesinato surgió en plena discusión de la reforma de seguridad, por lo que desde el PS -donde milita el alcalde-, la senadora y timonel, Paulina Vodanovic, advirtió que "si no se sigue la ruta del dinero, no perseguimos al crimen organizado, y esto tiene costos, como la exposición de todas las autoridades".

Fue entonces que la dirigenta destacó el caso de White, puesto que es "uno de los alcaldes que ha promovido la participación de las Fuerzas Armadas como resguardo para que las policías puedan entrar en aquellos barrios capturados por el narcotráfico".

"Esto requiere acciones urgentes", zanjó la parlamentaria.

La timonel socialista hizo este llamado previo a la sesión de la comisión mixta del proyecto de inteligencia económica esta mañana, donde la principal diferencia a despejar justamente será el levantamiento administrativo del secreto bancario por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ha desestimado la aplicación de esta herramienta en repetidas ocasiones, está invitado a la instancia.