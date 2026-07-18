Los Cóndores cayeron ante la jerarquía de Georgia en la Nations Cup

La selección chilena de rugby sufrió este sábado su primera derrota en la World Nations Cup 2026 tras sucumbir ante la potencia de Georgia en el CARR de Parque Mahuida, cayendo por un marcador de 22-49.

El compromiso, que originalmente se iba a disputar en La Serena y debió trasladarse por la amenaza del sistema frontal, tuvo a Los Cóndores en desventaja desde el inicio ante un equipo que marcha número 13 en el ranking mundial.

Solamente el try nacional de Manuel Bustamante, una anotación de Santiago Videla y la efectividad de Matías Garafulic dejó el parcial 15-28 antes del descanso.

Para el complemento, los euroasiáticos estiraron las cifras a merced del combinado dirigido por Pablo Lemoine. Sobre el final, Matías Dittus apoyó un último try que, tras la conversión de Garafulic, selló el definitivo 22-49.

Pese al resultado, Los Cóndores cierran con un buen balance y lideran el Grupo A con 10 puntos a la espera del duelo entre Estados Unidos y España. Ahora, tocará prepararse para noviembre donde tocarán partidos ante Portugal, el propio España y Zimbabue.