Los Cóndores se repusieron con un triunfazo ante España en la Nations Cup

Los Cóndores dejaron atrás la caída ante Portugal y este sábado se repusieron con una gran victoria por 20-25 ante España en la quinta fecha de la Copa de las Naciones de la IRB en duelo disputado en el Estadio Ontime Butarque, en Leganés.

El elenco nacional contó con la temprana inspiración de Matías Garafulic, quien en los primeros 20 minutos marcó tres penales para dejar el marcador 0-9.

Luego de eso, Matías Bustamante aumentó con un try, y el propio Garafulic marcó la conversión para establecer un categórico 0-16.

Antes de que terminara el primer tiempo, Alvaro García descontó para dejar 7-16 la pizarra ante del descanso.

En el inicio del complemento, los Leones achicaron la diferencia y llegaron a ponerse a dos puntos (17-19) luego de un nuevo penal de Garafulic, quien luego volvió a anotar para aumentar la diferencia y dejar el marcador 17-25.

España sobre el final anotó un nuevo penal, pero fue insuficiente para revertir su suerte ante unos Cóndores que suman así su tercer triunfo en el torneo.

El elenco nacional llegó a 14 puntos y se ubica tercero en el Grupo B a la espera de jugar su último duelo ante Zimbabwe el próximo 20 de noviembre.