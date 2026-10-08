Los Cóndores sub 20 lograron aplastante victoria sobre Rumania

La selección chilena de rugby sub 20 mantuvo su tranco ganador este miércoles tras golear por 50-9 a Rumania en su segundo duelo válido por la fase de grupos del World Rugby U20 Challenger, certamen que se está disputando en el CARR del Parque Mahuida, en La Reina.

Al igual que en el debut frente a Hong Kong China, el equipo dirigido por Eduardo Etcheto terminó celebrando, aunque el inicio del encuentro presentó complicaciones. Los europeos se pusieron en ventaja a través de Mitrea, aprovechando un arranque donde el cuadro nacional careció de paciencia y control defensivo.

Sin embargo, Rafael Silva apareció para solucionar los problemas y encaminar la remontada: el jugador nacional aportó con dos tries consecutivos a los 22' y 29'. Antes de irse al descanso, Ignacio Valdés (38') coronó una espectacular jugada colectiva con una gran corrida, anotando un try que ya se postula como uno de los mejores del torneo.

En el complemento, Rumania insinuó una reacción y se acercó a territorio nacional, pero Lukas Winkler apagó cualquier ilusión europea estirando las cifras a los 47'. A partir de ese momento, Chile fue un dominador absoluto y selló la goleada definitiva de 50-9 gracias a las conquistas de Tomás Queirolo (figura en la primera fecha) y Cristián Riquelme.

Con esta segunda victoria en el bolsillo, los Cóndores ya piensan en su próximo desafío por el Grupo A, donde el equipo nacional cerrará la tercera jornada enfrentando a Brasil el próximo lunes 12 de octubre, a partir de las 19:00 horas (22:00 GMT).