Los Cóndores vencieron a Hong Kong en Viña del Mar y estiraron su racha en la Nations Cup

La selección chilena de rugby, más conocida como Los Cóndores, mantuvo su buen momento en la Nations Cup al conseguir su segundo triunfo consecutivo en el torneo, tras derrotar por 38-17 a Hong Kong China en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Lemoine venía de un debut exitoso frente a Rumania, por lo que el objetivo era consolidar el rendimiento ante la escuadra asiática, ubicada en el puesto 24° del ranking mundial, siete lugares por debajo de los nacionales (17°).

La primera fracción resultó disputada. Chile se adelantó temprano gracias a un try penal a los 9' y un ensayo de Iñaki Gurruchaga a los 15'. Sin embargo, la visita reaccionó a los 33' con una anotación de Alexander Post. Aunque Raimundo Martínez estiró las cifras para los locales, el descuento de Jack Combes dejó el parcial ajustado en 19-17 antes de ir al descanso.

En el complemento, el quince nacional ajustó las piezas en defensa e impidió que el conjunto visitante volviera a mover el marcador. Con una sólida presentación, Chile cerró el encuentro con ensayos de Marcelo Torrealba, un nuevo try de Martínez y otro de Nicolás Saab, sumado a dos conversiones de Santiago Videla, para decretar el 38-17 definitivo.

El próximo desafío para Los Cóndores será ante la exigente selección de Georgia, escuadra que también registra dos victorias en el certamen (ante Uruguay y Samoa). El compromiso se disputará el próximo sábado 18 de julio a las 15:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.