Sudamérica Rugby sancionó al uruguayo Joaquín Myszka por la grave lesión de Emilio Shea

Sudamérica Rugby oficializó este martes una serie de sanciones disciplinarias contra integrantes de Uruguay y Chile XV tras los altercados ocurridos durante el debut de ambas selecciones en el Americas Rugby Championship.

El organismo continental actuó de oficio luego de que el charrúa Joaquín Myszka realizara una fuerte embestida contra el nacional Emilio Shea, quien sufrió una grave lesión que terminó desatando un conflicto entre ambos equipos en Talcahuano.

Por su infracción y provocación, el hooker recibió 13 semanas de sanción. Además, en los "celestes" también fueron sancionados el capitán Lucas Bianchi e Ignacio Dotti por dos y tres semanas, respectivamente, tras participar en la pelea.

Así mismo, el capitán chileno Clemente Saavedra también se le aplicaron tres semanas de castigo.