Chile, Argentina, Brasil y Uruguay presentaron candidatura para organizar el Mundial de Rugby 2035

Este lunes se oficializó la candidatura conjunta de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay en busca de albergar la Copa Mundial de Rugby de 2035, a través de la presentación de los documentos rigor ante la World Rugby.

"Es un honor absoluto haber suscrito toda la documentación para formalizar la postulación en una alianza histórica liderada por Argentina, con Chile, Brasil y Uruguay como subsedes. Ver a Los Cóndores y a nuestra nación integrando este proyecto de clase mundial nos llena de un orgullo indescriptible y consolida el crecimiento exponencial de nuestro deporte", señaló Cristián Rudloff, presidente de Chile Rugby.

"Esta candidatura trasciende las fronteras: representa el sueño compartido de todo un continente unido por la pasión, los valores y el amor por el rugby", agregó el dirigente nacional.

Marcelo Calandra, presidente de Sudamérica Rugby, complementó: "La presentación de la candidatura demuestra cómo está unida nuestra región, trabajando juntos, persiguiendo objetivos comunes. Estamos seguros de que hemos hecho todo lo necesario para convencer a World Rugby y a Rugby World Cup".

En cuanto a estadios, Chile puso sobre la mesa el Estadio Nacional. Brasil se anotó con el Maracaná y Uruguay con el Centenario, mientras Argentina sumó ocho recintos: Monumental (River Plate), "José Amalfitani" (Vélez Sarsfield), Estadio Único de La Plata, "Mario Kempes" de Córdoba, Madre de Ciudades de Santiago del Estero, "Padre Ernesto Martearena" de Salta, Malvinas Argentina de Mendoza y Gigante de Arroyito (Rosario Central).

De esta manera, inició el proceso que busca traer por primera vez el Mundial de Rugby a Sudamérica. La elección de la sede será anunciada en noviembre de 2027.