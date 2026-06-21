Chile sumó cuatro oros y ganó el Sudamericano de Tenis de Mesa

El Team Chile de tenis de mesa se consagró campeón absoluto del Campeonato Sudamericano Santiago 2026, tras ganar cuatro oros e imponerse así en el medallero general del torneo que se efectuó durante toda la semana en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Deportivo Estadio Nacional.

En la última jornada, efectuada este domingo, Daniela Ortega se consagró como la máxima figura nacional en el certamen, tras imponerse en la final del singles femenino por 4-0 a la venezolana Cristina Gómez y aportar así el cuarto oro chileno en el evento.

Hoy también Chile festejó el título en el dobles masculino, gracias a la sólida presentación de Nicolás Burgos y Gustavo Gómez, quienes vencieron en la final por 3-1 a los brasileños Leonardo Lizuka y Guilherme Teodoro.

Los otros dos oros, en tanto, llegaron al comienzo del torneo, gracias a los títulos conseguidos en la competencia por equipos, tanto en damas como en varones. El equipo femenino lo integraron Daniela Ortega, Tania Zeng, Valentina Ríos y Sofía Vega, mientras que el conjunto masculino fue conformado por Gustavo Gómez, Nicolás Burgos, Felipe Olivares y Eusebio Vos.

En el medallero del torneo, Chile además de los cuatro oros, sumó 2 platas y 3 bronces. Las preseas de plata las consiguieron Gustavo Gómez en el individual masculino y el propio Gómez y Daniela Ortega en el dobles mixto.

Los bronces, en tanto, los brindaron las parejas del dobles femenino integradas por Paulina Vega y Daniela Ortega y Sofía Vega y Valentina Ríos