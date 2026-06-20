Gustavo Gómez y Daniela Ortega se quedaron con la plata en el Sudamericano de tenis de mesa

La dupla chilena de tenis de mesa, compuesta por Gustavo Gómez y Daniela Ortega, se quedó con la medalla de plata en el cuadro de dobles mixtos, luego de caer en la definición por el título ante el binomio brasileño de Guilherme Teodoro y Giulia Takahashi.

A pesar de que las estadísticas previas favorecían al seleccionado nacional, el desarrollo del partido estuvo marcado por el desgaste físico. La acumulación de partidos jugados por los deportistas durante el torneo mermó la intensidad del encuentro, impidiendo que ambos binomios mostraran su juego habitual.

En ese escenario, la pareja de Brasil logró asentarse de mejor manera sobre la mesa y se impuso con solidez por un marcador de 3-0.

Tras la derrota, Gustavo Gómez analizó el resultado y apuntó a la necesidad de enfocarse en los próximos desafíos: "Les habíamos ganado varias veces, pero nos tocó perder. Es triste, pero hay que dar vuelta la página", señaló el tenimesista nacional.