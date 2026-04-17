Para Future Santiago 2026 comenzó con fuerte presencia del Team ParaChile

El ITTF World Para Future Santiago 2026 comenzó este sábado en el Centro de Entrenamiento Paralímpico con la participación de 34 paratenimesistas del Team ParaChile, en el inicio de la fase grupal de singles del certamen.

Entre los representantes nacionales destacan Ignacio Torres, Florencia Pérez, Tamara Leonelli, Claudio Bahamondes y Manuel Echaveguren, en un torneo que marca el inicio de la temporada internacional para gran parte del equipo chileno.

"Estoy muy feliz de que se haga un torneo de esta envergadura nuevamente en Chile. Es un gran apronte para lo que se viene y una excelente oportunidad para sumar puntos en el Ranking Mundial jugando en casa", señaló el paratenimesista chileno Claudio Bahamondes, actual número 7 del mundo en la clase 7.

En la misma línea, el paratenimesista chileno Manuel Echaveguren, cuarto del mundo en la clase 10, valoró el nivel del evento. "Es una oportunidad única que siempre esperamos como selección. El nivel de organización es impresionante y este recinto es de los mejores del circuito", afirmó.

La delegación nacional incluye a ocho jugadores dentro del top ten de sus respectivas clases, entre ellos Ignacio Torres (N°1, clase 6), Luis Flores (N°4, clase 2), Tamara Leonelli (N°3, clase 5) y Florencia Pérez (N°5, clase 8).

El torneo reúne a 146 deportistas de 20 países y es organizado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa junto a la Federación Chilena de Tenis de Mesa, con entrada liberada para el público.