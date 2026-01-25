Coco Gauff impuso su jerarquía ante Muchová y avanzó a cuartos en Australia

La tenista estadounidense Coco Gauff (3° del ranking WTA) se impuso ante la checa Karolína Muchová (19°) por parciales de 6-1, 3-6 y 6-3 en la cuarta ronda del Abierto de Australia.

El partido comenzó de gran manera para la número tres del mundo, quien se llevó el primer set con autoridad y sin encontrar mayor resistencia por parte de su rival.

Sin embargo, en la segunda manga Muchová capitalizó las imprecisiones de su oponente y elevó su nivel de juego, adjudicándose el parcial para estirar la definición a un tercer capítulo.

En el último y decisivo set, la oriunda de Atlanta hizo valer su condición de favorita y consiguió inclinar el duelo definitivamente a su favor para sellar su clasificación.

Por los cuartos de final del torneo, Gauff se medirá ante la ucraniana Elina Svitólina (12°).