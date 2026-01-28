Elena Rybakina dejó en el camino a Swiatek y chocará ante Pegula en semifinales

La kazaja Elena Rybakina, quinta cabeza de serie, derrotó este miércoles a la polaca Iga Swiatek, número dos del mundo, por 7-5 y 6-1, y selló su pase a las semifinales del Abierto de Australia con una actuación contundente y dominante.

Rybakina cerró el partido con autoridad, sosteniendo su servicio en blanco en el último juego del encuentro y sellando la victoria con un potente ace a 184 kilómetros por hora.

La campeona de Wimbledon 2022 impuso su ritmo en el segundo set, en el que logró dos quiebres de servicio y no concedió ninguna oportunidad de break a su rival.

Ahora, la kazaja buscará un lugar en la final del Abierto de Australia cuando se enfrente a la estadounidense Jessica Pegula.

La norteamericana venció a su compatriota Amanda Anisimova por 6-2 y 7-6 (1) para meterse entre las cuatro mejores del torneo.