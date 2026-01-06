Atento Massú: Djokovic se borró de Adelaida e iniciará su temporada en Australia

El serbio Novak Djokovic (4° de la ATP) anunció en redes sociales su renuncia a disputar el torneo de Adelaida, previo al Abierto de Australia, e iniciará directamente su temporada 2026 con la disputa del primer Grand Slam de la temporada, sembrando aún más dudas respecto a su participación en la serie de Copa Davis ante Chile.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam argumentó que todavía no se encuentra en el tono físico adecuado para iniciar el curso: "No estoy físicamente preparado para competir en Adelaida la próxima semana. Personalmente es muy decepcionante porque tengo muy buenos recuerdos de haber ganado el título allí hace dos años", dijo.

"Ahora me concentro en preparar el Abierto de Australia y espero llegar pronto a Melbourne", añadió Djokovic, ganador de 10 trofeos en el torneo oceánico.

Recordar que una vez finalizado el certamen australiano se jugarán las Qualifiers de Copa Davis, certamen donde Chile se verá las caras ante Serbia en el Court Central "Anita Lizana", del Parque Estadio Nacional.