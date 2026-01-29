Rybakina batió a Pegula y se citó con Sabalenka en la final de Australia

La kazaja Elena Rybakina selló su pase a la final del Abierto de Australia al imponerse a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3 y 7-6 (7), tras resolver el segundo set en un desempate de máxima tensión (9-7).

La euroasiática, quinta cabeza de serie, necesitó cerca de dos horas para cerrar una semifinal marcada por alternativas constantes y un desenlace al límite para citarse con la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, en la final del sábado.

El desempate fue un pulso de ritmo cambiante, con varios miniquiebres y sin que ninguna de las dos lograra abrir una brecha definitiva. Pegula arrancó con fuerza, incluso ganando un intercambio de 19 golpes, pero Rybakina sostuvo su plan con un servicio contundente, con golpes por encima de los 180 km/h y varios aces en los momentos decisivos.

Rybakina y Sabalenka se han visto las caras en 14 ocasiones con ocho triunfos para la bielorrusa y seis para la kazaja, quien tiene ventaja de 3-1 en finales al imponerse en los duelos decisivos en Indian Wells, Brisbane y en la última edición de las WTA Finals.

Sabalenka, eso sí, ganó en el duelo por el título en el Abierto de Australia de 2023.