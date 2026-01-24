Sinner necesitó el "protocolo del calor" para remontar y avanzar a octavos en Australia

El tenista italiano Jannik Sinner (2° del ATP) tuvo que venir desde atrás en el Abierto de Australia para remontar al estadounidense Eliot Spizzirri (85°) por parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 y conseguir así su paso a los octavos de final en Melbourne.

En una maratónica jornada de cuatro horas y 40 minutos de juego, el vigente campeón cedió tres servicios en el primer set ante el norteamericano y, aunque reaccionó en el segundo, las complicaciones llegaron en el tercer episodio cuando el de San Cándido estuvo 3-1 abajo.

Entre los signos de fatiga y calambre que mostró Sinner se aplicó el protocolo de calor extremo. Con el techo cerrado, el italiano se fue recuperando ante un Spizzirri que no supo lidiar con la interrupción y dejó escapar la ventaja tanto en la tercera como en la cuarta manga.

Con esta victoria, el vigente monarca alcanzó por quinta vez los octavos de final en Melbourne, convirtiéndose en el primer italiano en lograr dicha marca. Además, extendió su racha a 15 triunfos consecutivos en este Grand Slam.

En la siguiente ronda, se enfrentará a su compatriota Luciano Darderi (25°), quien viene de dar la sorpresa tras eliminar al ruso Karen Khachanov (18°) y antes al chileno Cristian Garin (82°)

¿Cómo funciona la regla a la que se acogió Sinner?

Con temperaturas cercanas a los 40 grados, el árbitro puede suspender u ordenar una pausa para que los jugadores se refresquen y que los tenistas pueden solicitar un tiempo de diez minutos para hidratarse y cambiarse.

Para este caso en particular, se cerró el techo de la Rod Laver Arena y se activó el uso de aire acondicionado. Tras esto, Sinner tuvo una notable mejora ante un rival que calificó de "curiosa" la situación.