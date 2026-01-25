Tien dio el batacazo ante Medvedev para instalarse en cuartos de final en Australia

El estadounidense Learner Tien (29° del ATP) firmó una de las mayores sorpresas del Abierto de Australia al eliminar en cuarta ronda al ruso Daniil Medvedev (12°) con una contundente victoria por 6-4, 6-0 y 6-3 en el Margaret Court Arena.

El norteamericano exhibió un tenis agresivo, con el que rompió el saque de su rival en nueve ocasiones a lo largo del partido, imponiendo un ritmo alto y castigando los errores no forzados del europeo.

Aunque Medvedev trató de reaccionar en el tercer set, sus fallos en puntos decisivos terminaron por condenarlo. En el tramo final, cuando servía para mantenerse en el encuentro, volvió a ceder su saque ante la presión constante de Tien.

Con este triunfo, el estadounidense alcanzó por primera vez los cuartos de final del Abierto de Australia para medirse con el alemán Alexander Zverev (3°), quien viene de dejar en el camino al argentino Francisco Cerúndolo (21°).