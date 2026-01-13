Tomás Barrios dio un sólido primer paso en la qualy de Australia

El tenista chileno Tomás Barrios (107° de la ATP) dio un sólido primer paso en las clasificaciones del Abierto de Australia al vencer en su estreno al francés Sasha Gueymard (198°) en sets corridos.

El nacido en Chillán se impuso por 6-2 y 7-6 (6°) en una hora y 48 minutos, y así inscribir su nombre en la segunda ronda de la fase previa del primer Grand Slam de la temporada.

Barrios ahora se verá las caras ante el estadounidense Michael Zheng (174°) en un duelo inédito para el nacional.

De ganar, se jugará su pase al cuadro principal ante el triunfador del duelo entre el español Daniel Mérida (164°) y el eslovaco Lukas Klein (136°).