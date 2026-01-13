Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.0°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Abierto de Australia

Tomás Barrios dio un sólido primer paso en la qualy de Australia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno se verá las caras ante el estadounidense Zheng.

Tomás Barrios dio un sólido primer paso en la qualy de Australia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Tomás Barrios (107° de la ATP) dio un sólido primer paso en las clasificaciones del Abierto de Australia al vencer en su estreno al francés Sasha Gueymard (198°) en sets corridos.

El nacido en Chillán se impuso por 6-2 y 7-6 (6°) en una hora y 48 minutos, y así inscribir su nombre en la segunda ronda de la fase previa del primer Grand Slam de la temporada.

Barrios ahora se verá las caras ante el estadounidense Michael Zheng (174°) en un duelo inédito para el nacional.

De ganar, se jugará su pase al cuadro principal ante el triunfador del duelo entre el español Daniel Mérida (164°) y el eslovaco Lukas Klein (136°).

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada