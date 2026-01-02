Venus Williams recibió la última invitación para el Abierto de Australia

La tenista estadounidense Venus Williams, de 45 años, recibió la octava y última invitación para competir en el cuadro principal del Abierto de Australia. El torneo se disputará del 18 de enero al 1 de febrero.

Con esta invitación, Williams volverá a un certamen que no jugó desde 2021. Se convertirá en la mujer de más edad en participar en este Grand Slam, superando el récord de la japonesa Kimiko Date, quien compitió a los 44 años en 2015.

"Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano. Tuve muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que significó tanto para mi carrera", dijo Williams.

La veterana estadounidense, finalista individual del Abierto de Australia en 2003 y 2017, sumó en su palmarés cinco torneos de Wimbledon y dos del Abierto de Estados Unidos.

En el Abierto de Australia alcanzó las semifinales en 2001 y otros seis cuartos de final, con un récord de 54 victorias y 21 derrotas. También ganó cuatro títulos de dobles (2001, 2003, 2009 y 2010 junto a su hermana Serena) y el de dobles mixtos con Justin Gimelstob en 1998.

"Venus es una auténtica leyenda y pionera de nuestro deporte; es una inspiración para todos nosotros. Estoy encantado de volver a verla en la cancha tanto en el Hobart International como en el Abierto de Australia", declaró Craig Tiley, director del Abierto de Australia.

Como preparación, Williams disputará el torneo de Auckland en Nueva Zelanda, que se celebrará del 5 al 11 de enero.

Las otras siete invitaciones para el cuadro principal del Abierto de Australia son para la estadounidense Elizabeth Mandlik, la kazaja Zarina Diyas, la francesa Tiantsoa Sarah Rakotomanga y las australianas Emerson Jones, Priscilla Hon, Talia Gibson y Taylah Preston.