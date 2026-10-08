Alejandro Tabilo conoció rival para su debut en el Masters 1.000 de Shanghái

El tenista chileno Alejandro Tabilo (30° del ranking ATP) ya tiene rival confirmado para su estreno en el cuadro principal del Masters 1.000 de Shanghái, torneo que marcará el cierre de su gira por canchas asiáticas luego de alcanzar los octavos de final en Tokio.

En su condición de 29° sembrado, el zurdo nacional quedó libre en la primera ronda y comenzará su participación directamente en la segunda fase, donde deberá medirse ante el experimentado español Pablo Carreño Busta (65° y extop 10).

El hispano se inscribió en la ronda de 64 mejores tras revertir un duro encuentro ante el argentino Mariano Navone (47°), a quien superó por parciales de 4-6, 7-5 y 6-3.

Este choque significará el cuarto duelo oficial entre ambos en el circuito profesional, registro que por ahora favorece al europeo por 2-1. Carreño se impuso en la ATP Cup 2022 y en el Challenger de Olbia 2023; no obstante, el último antecedente quedó en manos del zurdo, quien se llevó la victoria este año 2024 en la primera ronda del Masters 1.000 de Roma.

El encuentro entre Tabilo y Carreño Busta se disputará en la madrugada de este sábado (hora de Chile), en una programación y horario que serán oficializados próximamente por la organización del certamen.

En caso de superar su debut, el camino asoma exigente para la raqueta chilena, ya que en tercera ronda espera el canadiense Felix Auger-Aliassime, cuarto favorito del cuadro y verdugo del zurdo en este mismo campeonato durante la temporada anterior.